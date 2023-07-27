Израиль вошел в первую фазу юридической реформы, продвигаемой правительством во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В силу вступил одобренный 24 июля Кнессетом (парламентом) закон, который предполагает отмену так называемого «принципа достаточной разумности». Этот стандарт давал Верховному суду Израиля (Высший суд справедливости) возможность дезавуировать юридически нецелесообразные решения исполнительной власти и считался важным элементом системы сдержек и противовесов.

Отмена принципа была одобрена вопреки многомесячному общественному сопротивлению, которое проявило себе прежде всего посредством уличных демонстраций, и вопреки давлению зарубежных союзников. Американский официоз открыто призывал к достижению общественного консенсуса по реформе, рассчитанной на сокращение полномочий судебной власти. Дипкорпус США не стеснялся демонстрировать интерес к внутренним делам ближневосточной страны, апеллируя к тому, что Израиль без контроля извне якобы может «сойти с рельс».

После того, как закон был принят, Нетаньяху заявил, что готов к переговорам с парламентской оппозицией. Однако точка невозврата уже, по-видимому, пройдена. Лидеры уличной кампании сообщили о переходе к тактике активного наступления, призвав оппонентов власти в Кнессете не идти на компромисс. Объединенный штаб протестующих предостерег: в ходе борьбы против судебной реформы будут «использованы средства, которые прежде не применялись». Он допустил широкие меры давления — как экономического, так и логистического характера.

Суд вне политики

Принятый закон отменяет «принцип достаточной разумности» — расплывчатый стандарт, который позволял рассматривать решения политиков на предмет их рациональности. Он является изначальной частью юридической системы Израиля, несмотря на то что стал широко использоваться только с 1980-х. В январе 2023 года этот критерий Верховный суд применил к союзнику Нетаньяху по коалиции Арье Дери, лишив его права занимать министерские должности из-за проблем с законом. Не исключено, что это стало одним из триггеров противостояния.

Правящая коалиция, костяк которой составляют правые и религиозные силы, делает акцент на том, что судебная система всегда действовала тенденциозно и подыгрывала левому лагерю. По этой версии, реформа необходима исключительно для того, чтобы восстановить баланс в политической системе. Критики же утверждают, что капитальный ремонт в сфере юстиции непропорционально усилит позиции исполнительной власти и позволит правительству принимать законотворческие инициативы без какого-либо противодействия.

В своей аналитической записке Институт исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS) напоминает, что отсутствие абсолютной мощи в руках какой бы то ни было ветви власти является центральной идеей израильского устройства. Отмена «принципа достаточной разумности» формирует вокруг правительства настолько «сильное гравитационное поле», которого не сможет избежать ни один орган, отмечают эксперты. По их словам, реформа Верховного суда автоматически подрывает основу государственной системы.

Впрочем, израильский профессор Менахем Маутнер парирует: по его словам, с 1980-х годов Верховный суд слишком расширил сферу своих компетенций. «Суд должен защищать права граждан в политической реальности. Это его работа — не наводить порядок в политике. А израильские левые привыкли к мысли, что политика прокладывается петициями в Верховный суд», — сетует эксперт, называя это неверным подходом. По его словам, левый лагерь должен научиться обширной работе на низовом уровне, без попыток прибегать к помощи судей.

Общественный раскол

Протест против пересмотра юридической системы продолжается в Израиле с начала года. Если в марте вырисовывалась возможность деэскалации в связи с решением Нетаньяху объявить о временной заморозке отдельных элементов реформы в качестве ответа на требования улицы, сейчас обстоятельства, по-видимому, изменились. Коалиция возобновила реформистские усилия. На этом фоне заметно растут антиправительственные настроения. За июль протестующие успели показать способность блокировать автомобильные пути, биржи и аэропорты.

Общая служба безопасности (ШАБАК) приняла решение усилить охрану отдельных министров. Самый высокий уровень надзора — «красный» — был присвоен главе юстиции Яриву Левину.

Около 56% израильтян в настоящее время верят в риск гражданского конфликта из-за политики правительства. Именно такие результаты показали социологические исследования, проведенные после первой фазы судебной реформы. При этом около 54% респондентов выразили опасения по поводу того, что последние события могут нанести удар по национальной безопасности. Верят в обещания Нетаньяху только 33% опрошенных.

На этом фоне больше четверти (28%) израильтян сообщили, что задумались о переезде за рубеж. Релокацией начали угрожать даже представители стратегически важной и засекреченной ядерной отрасли. Среди них — члены национальной комиссии по атомной энергетике.

Отдельную опасность представляет собой протест резервистов. Число тех, кто отказался от добровольной службы в резерве Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне юридической перестройки, превысило тысячу. К «отказникам» массово присоединяются представители ВВС, на которых вооруженные силы опираются в более 60% трансграничных операций. По оценкам Генерального штаба ЦАХАЛ, боеспособность армии в случае расширения протестного потенциала в резервистской среде может ослабнуть уже в течение нескольких недель.

С прицелом на выборы

Признаков, что парламентская оппозиция искренне верит в целесообразность переговоров с Нетаньяху постфактум, нет. Ее лидер Яир Лапид выразил уверенность, что диалога не получится, потому что премьер не контролирует свое правительство. Нетаньяху «находится в заложниках» у тех министров, которые угрожают ему развалом коалиции в случае отказа от юридической реформы, подчеркивал лидер противоположного лагеря. В то же время оппозиция выражала откровенное несогласие с вовлечением в протест военных, что говорит о ее нежелании нагнетать обстановку.

По оценкам Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP), у оппонентов действующего правительства есть пара возможных вариантов. Первая опция — петиционная борьба на площадке Верховного суда, которая неизбежно откроет дискуссию о функционировании Основных законов Израиля, нормативных актов, имеющих конституционную силу. Сам Лапид неоднократно предлагал перейти к разработке полноценной Конституции, чтобы положить конец политическому кризису и противостоянию между различными ветвями власти.

Не исключено, что определенный путь вырисовывается в связи с ожидаемым ростом рейтингов оппозиции на фоне углубления общественного недовольства. «В этом смысле борьба за роль судебной системы, скорее всего, станет организационным принципом следующих выборов», — резюмируют в WINEP. Однако этот сценарий предполагает, что стране так или иначе предстоит пережить еще один электоральный цикл.

По прогнозам, следующим шагом правящей коалиции в реализации юридической реформы может стать перестройка работы комитета по отбору судей. Традиционно он включал в себя девять членов: пять — это судьи и юристы, а остальные — представители интересов Кнессета и правительства. Коалиция хочет расширить состав до 11 участников, обязав 8 из них защищать интересы парламента. Это не менее серьезный, чем отмена «принципа разумности», удар по балансу сил, который, очевидно, еще больше разозлит лидеров уличного протеста.