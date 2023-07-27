Глава КНДР Ким Чен Ын представил российскому министру обороны Сергею Шойгу, который прибыл в Пхеньян, северокорейские беспилотники, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Политики посетили в Пхеньяне выставку военной техники, приуроченную к 70-летию окончания Корейской войны — КНДР считает, что одержала победу в этом конфликте.

Северокорейские беспилотники, представленные на выставке, напоминают внешне американские RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.

«Товарищ Ким Чен Ын ознакомил товарища Сергея Шойгу с вооружением и боевой техникой, которыми Корейская народная армия была оснащена в последние годы», — говорится в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын и Шойгу также осмотрели межконтинентальные баллистические ракеты КНДР с мобильными пусковыми установками и северокорейские образцы бронетехники. В делегацию на выставке вошли также представители КНР.

Комиссию от Китая возглавляет заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Шойгу прибыл с визитом в Пхеньян 25 июля для участия в мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания Корейской войны.

Министр передал Ким Чен Ыну послание от президента РФ Владимира Путина. Минобороны России уточнило, что Шойгу и лидер КНДР обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности.

Сближение Москвы и Пхеньяна

Как уточняет агентство Reuters, Северная Корея с момента своего основания в 1950-е годы на протяжении десятилетий сильно зависела от помощи СССР. Когда Советский Союз распался в 1990-х годах, в КНДР возник голод.

Руководство КНДР, как правило, пытается использовать Пекин и Москву для уравновешивания друг друга. Северокорейский лидер Ким Чен Ын изначально имел относительно прохладные отношения с Россией и Китаем, которые поддержали санкции ООН в связи с ее ядерными испытаниями, отмечает агентство.

После последнего ядерного испытания в 2017 году Ким предпринял шаги для восстановления отношений. В 2019 году он впервые встретился с Путиным на саммите во Владивостоке.

Северная Корея в 2022 году публично поддержала Москву в российско-украинском конфликте. КНДР стала одной из немногих стран мира, признавших итоги «‎референдумов» в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР о «‎вхождении в состав РФ»‎.

США неоднократно обвиняли Пхеньян в поставках оружия России для военных нужд, включая «значительное» количество артиллерийских снарядов, а также поставку пехотных ракет и ракет частной российской ЧВК «Вагнера».

В 2022 году Россия и Северная Корея возобновили движение поездов, приостановленное из-за пандемии. Вскоре после этого РФ также возобновила экспорт нефти в КНДР — это стало первой такой поставкой с 2020 года.

Российские официальные лица открыто обсуждают «работу над политическими договоренностями» о найме от 20 тыс. до 50 тыс. северокорейских рабочих, несмотря на резолюции Совбеза ООН, запрещающие такие договоренности, отмечает Reuters.