Турция и ОАЭ заключили всеобъемлющее соглашение о партнерстве. Оно направлено на укрепление ненефтяной торговли и содействие взаимному диалогу с амбициозной целью — увеличить инвестиционный оборот между странами до $50,7 млрд.

Посол ОАЭ в Анкаре Саид Тани Хареб Аль Дахери уточнил: соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве создаст 100 тыс. рабочих мест в Турции.

«Мы надеемся, что в рамках этого соглашения будет занято в общей сложности 125 тыс. человек, в том числе 100 тыс. в Турции и 25 тыс. в ОАЭ», — заявил дипломат.

Дахери добавил: соглашение, как ожидается, вступит в силу 1 сентября.

По словам посла, договор способствует диалогу между частными компаниями, а также откроет возможности в сфере таможенных тарифов. ОАЭ придают большое значение «взаимному диалогу и общению», заявил дипломат.

Он уточнил: благодаря географическому положению Эмираты и Турция играют важную стратегическую роль. Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Турцией и ОАЭ было подписано 3 марта в Абу-Даби.

Его цель — заложить основу для увеличения объема торговли в ненефтяном секторе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Эмираты в середине июля заявил: основная цель соглашений, подписанных во время его визита, — довести объем инвестиций между странами до $50,7 млрд.

Он уточнил: объем торговли между двумя странами в 2020 году составлял $9,8 млрд, а сейчас он достиг $19 млрд.

По словам Эрдогана, недавние договоренности направлены на укрепление постоянной связи на уровне частных компаний и министерств, особенно в сфере инвестиций. Президент выразил надежду, что в ближайшие пять лет в этой области произойдут значительные позитивные сдвиги.

Он также подчеркнул прочные связи между странами не только в сфере инвестиций и экономики, но и в социальном плане. Так, по оценке Эрдогана, общая религия — ислам, схожие обычаи и традиции сближают эти страны. Во время своего визита в ОАЭ президент заявил, что Анкара и Абу-Даби подписали в общей сложности 13 сделок на сумму более $50 млрд.