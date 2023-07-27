Прошло более двух десятилетий с тех пор, как город Сребреница стал свидетелем геноцида более 8000 боснийских мужчин и мальчиков. Это оставило неизгладимый след боли и потерь, пишет TRT World.

В этом году, в 28-ю годовщину геноцида в Сребренице, Босния и Герцеговина (БиГ) похоронила 30 недавно опознанных жертв геноцида, устроив торжественную поминальную службу.

Среди тех, кто пережил зверства, — Камил Дуракович. В 2022 году он был избран вице-президентом энтитета БиГ Республика Сербская.

Дуракович родился в деревне Лука, недалеко от Сребреницы, в 1979 году. Его личная связь с трагедией в Сребренице по-прежнему глубока. Прожив десять лет с 1996 по 2005 годы в США, Дуракович вернулся на родину и начал свой общественно-политический путь в БиГ.

С 2008 по 2012 годы Дуракович возглавлял центр предоставления услуг гражданам муниципалитета Сребреницы. Благодаря своей самоотверженности и опыту, он занимал должности советника мэра по международным отношениям, заместителя мэра и исполняющего обязанности мэра Сребреницы.

В 2012 году Дуракович был избран мэром Сребреницы в 2012 году при поддержке всех пробоснийских партий.

Путь Дураковича описан в его книге «Сребреница — забытое обещание», в которой еще раз подчеркивается его приверженность сохранению памяти и уроков прошлого для построения будущего, основанного на стойкости, справедливости и примирении.

В эксклюзивном интервью TRT World Дуракович рассказывает о многих аспектах жизни БиГ после геноцида, в том числе о влиянии войны на боснийское общество.

TRT World: Как живет общество в Боснии и Герцеговине после войны?

Дуракович: Босния и Герцеговина после войны все еще ощущает влияние конфликта. В физическом смысле шрамы войны все еще существуют, а разбомбленные и изрешеченные пулями здания стоят во многих городах и поселках как суровые напоминания о прошлом. Война оказала значительное влияние и на экономику страны. Экономическое развитие было медленным, с высоким уровнем безработицы, особенно среди молодежи. Это привело к значительной утечке мозгов: многие молодые образованные боснийцы покинули страну в поисках лучших возможностей в другом месте.

С другой стороны, общество остается разделенным по этническому признаку. Политическая структура страны, разделенная между боснийцами, сербами и хорватами, — свидетельство этих разделений. В некоторых регионах разные этнические группы живут в параллельных обществах, с отдельными школами и иногда с другими учебными планами. Социальные взаимодействия также часто диктуются этнической идентичностью. Несмотря на усилия по примирению, напряженность, недоверие и нерешенные обиды продолжают пронизывать общество.

TRT: Есть ли видимые последствия «‎‎открытой раны» для общества?

Д: Геноцид в Сребренице, где систематически убивали 8000 боснийских мужчин и мальчиков, остается открытой раной для Боснии и Герцеговины, особенно для боснийской общины. Ежегодно в стране чтят память жертв геноцида, массовые захоронения все еще обнаруживаются. Отрицание или преуменьшение геноцида некоторыми отдельными лицами и группами по-прежнему препятствует усилиям по примирению и причиняет дополнительную боль пострадавшим. Многие семьи все еще ищут пропавших без вести близких. Это усугубляет чувство горя и потери.

TRT: Есть ли риск, что подобные злодеяния в БиГ могут повториться?

Д: Хотя верно то, что мир более модернизирован и глобально связан, чем когда-либо, это не обязательно означает, что такие злодеяния не могут повториться. Этническая напряженность в Боснии и Герцеговине все еще существует, а сложная политическая система часто приводит к тупиковым ситуациям и усугубляет эти разногласия.

Однако присутствие международных миротворческих сил, работа многочисленных неправительственных организаций и потенциальное членство БиГ в ЕС — вот сдерживающие факторы от возвращения к полномасштабному конфликту. Международное сообщество заинтересовано в поддержании мира и стабильности в регионе, но мы никогда не можем с полной уверенностью сказать «больше никогда».

TRT: Почему так важно подчеркнуть, что события в Сребренице были геноцидом, а не бойней?

Д: Называть зверства в Сребренице геноцидом необходимо по нескольким причинам. Во-первых, это признает масштаб и цель совершенных преступлений — систематическую попытку искоренения этноса. Во-вторых, это привлекает виновных к ответственности на международном уровне, поскольку геноцид признается преступлением по международному праву. В-третьих, это уважает память и страдания жертв и их семей. Наконец, признание злодеяний геноцидом — мощное напоминание миру об ужасах крайней этнической ненависти и необходимости предотвратить подобные преступления в будущем.

TRT: Какова роль и ответственность СМИ в точном использовании правильной терминологии при освещении таких событий?

Д: СМИ играют решающую роль в формировании общественного восприятия и памяти о событиях. Использование правильной терминологии необходимо для точного представления правды о том, что произошло. Упоминание геноцида в Сребренице как «резни» или «военного преступления» не отражает систематического и спланированного характера злодеяний. Средства массовой информации несут ответственность за использование точных формулировок при обсуждении таких событий из уважения к жертвам и для обеспечения достоверности исторических данных. Они также играют решающую роль в противодействии отрицанию геноцида и обеспечении того, чтобы мир помнил о том, что произошло, чтобы не допустить повторение подобных злодеяний.