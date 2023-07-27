Турецкая компания ASELSAN Defense Industries представила четыре новых ЗРК своего производства, сообщаетTRT Arabi.
Презентация вооружений прошла на Международной выставке оборонной промышленности (IDEF), которая проходит в Стамбуле с 25 по 28 июля.
Системы, представленные Aselsan на выставке:
● гибридная система ПВО GÜRZ,
● ракетный комплекс ближнего действия GÖKSUR,
● ракетный комплекс GÖKDEMİR,
● мобильная система лазерного оружия GÖKBERK.
Председатель Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Халук Гёргюн на презентации новых систем отметил, что ПВО занимают особое и важное место во всех регионах мира.
Он добавил, что Турция в последние годы добилась больших успехов в области производства и разработки отечественных систем ПВО.
По его словам, турецкие предприятия оборонной промышленности участвуют в большинстве этапов производства и разработки систем ПВО и предлагают свою продукцию на мировом рынке.
В свою очередь генеральный директор Aselsan Ахмет Ак Йол заявил, что анонсированные его компанией четыре новых комплекса повысят возможности ВС Турции.
Он подчеркнул: турецкая армия приобретет множество возможностей с началом использования этих систем на земле.
Что известно о представленных системах?
Система противовоздушной обороны GÜRZ предназначена для защиты стационарных подразделений, а также военных колонн в движении.
Как говорится в заявлении Aselsan, это оружие стало «ответом на возрастающую потребность в средствах с возможностями стратегического маневрирования».
GÜRZ предназначен для наведения на очень низкие или маловысотные цели, такие как артиллерийские боеприпасы или ракеты, а также беспилотники, вертолеты и истребители. Система устанавливается на колесную платформу 8x8.
Некоторые военные аналитики сравнивают GÜRZ с усовершенствованной версией российского «Панциря», самоходного орудия ПВО средней дальности.
Система ПВО GÖKSUR в качестве ракеты-перехватчика будет использовать ракету BOZDOĞAN, разработанную институтом TÜBİTAK-SAGE. Новейшая установка нацелена на противодействие противокорабельным ракетам, беспилотникам, крылатым ракетам, боевым самолетам и вертолетам.
Известно, что GÖKSUR, технические характеристики которого пока не оглашаются, будет иметь три разные комплектации.
Система запуска GÖKDEMIR успешно провела свои первые боевые испытания в июне 2022 года. Она имеет короткое время развертывания, может уничтожать угрозы на 360 градусов благодаря вращающейся конструкции, оснащена платформой для загрузки ракет и крановой системой и т.д.
Мобильная система GÖKBERK будет использовать технологии лазерного оружия. Благодаря лазерному наведению установка сможет физически уничтожать цели вне зоны видимости. Преимущество этой системы — точная ориентация и отслеживание движущихся объектов.
IDEF — одна из крупнейших оборонных выставок в мире — организована под эгидой президента Турции. Мероприятие проходит в выставочном центре TUYAP в Стамбуле при участии 1461 компаний из 55 стран.