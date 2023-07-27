Турецкая компания ASELSAN Defense Industries представила четыре новых ЗРК своего производства, сообщаетTRT Arabi.

Презентация вооружений прошла на Международной выставке оборонной промышленности (IDEF), которая проходит в Стамбуле с 25 по 28 июля.

Системы, представленные Aselsan на выставке:

● гибридная система ПВО GÜRZ,

● ракетный комплекс ближнего действия GÖKSUR,

● ракетный комплекс GÖKDEMİR,

● мобильная система лазерного оружия GÖKBERK.

Председатель Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Халук Гёргюн на презентации новых систем отметил, что ПВО занимают особое и важное место во всех регионах мира.

Он добавил, что Турция в последние годы добилась больших успехов в области производства и разработки отечественных систем ПВО.

По его словам, турецкие предприятия оборонной промышленности участвуют в большинстве этапов производства и разработки систем ПВО и предлагают свою продукцию на мировом рынке.

В свою очередь генеральный директор Aselsan Ахмет Ак Йол заявил, что анонсированные его компанией четыре новых комплекса повысят возможности ВС Турции.

Он подчеркнул: турецкая армия приобретет множество возможностей с началом использования этих систем на земле.

Что известно о представленных системах?

Система противовоздушной обороны GÜRZ предназначена для защиты стационарных подразделений, а также военных колонн в движении.

Как говорится в заявлении Aselsan, это оружие стало «ответом на возрастающую потребность в средствах с возможностями стратегического маневрирования».

GÜRZ предназначен для наведения на очень низкие или маловысотные цели, такие как артиллерийские боеприпасы или ракеты, а также беспилотники, вертолеты и истребители. Система устанавливается на колесную платформу 8x8.

Некоторые военные аналитики сравнивают GÜRZ с усовершенствованной версией российского «Панциря», самоходного орудия ПВО средней дальности.

Система ПВО GÖKSUR в качестве ракеты-перехватчика будет использовать ракету BOZDOĞAN, разработанную институтом TÜBİTAK-SAGE. Новейшая установка нацелена на противодействие противокорабельным ракетам, беспилотникам, крылатым ракетам, боевым самолетам и вертолетам.

Известно, что GÖKSUR, технические характеристики которого пока не оглашаются, будет иметь три разные комплектации.

Система запуска GÖKDEMIR успешно провела свои первые боевые испытания в июне 2022 года. Она имеет короткое время развертывания, может уничтожать угрозы на 360 градусов благодаря вращающейся конструкции, оснащена платформой для загрузки ракет и крановой системой и т.д.

Мобильная система GÖKBERK будет использовать технологии лазерного оружия. Благодаря лазерному наведению установка сможет физически уничтожать цели вне зоны видимости. Преимущество этой системы — точная ориентация и отслеживание движущихся объектов.

IDEF — одна из крупнейших оборонных выставок в мире — организована под эгидой президента Турции. Мероприятие проходит в выставочном центре TUYAP в Стамбуле при участии 1461 компаний из 55 стран.