27 июля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Эмине Эрдоган: достижение нулевого уровня отходов зависит от каждого из нас.
27 июля первая леди Турции Эмине Эрдоган возглавила первое заседание Консультативного совета ООН по нулевым отходам. В него входят 13 экспертов и политиков, которые делятся передовым опытом в продвижении местных и национальных инициатив по безотходному производству. #ООН #Эрдоган #Турция
27 июля первая леди #Турции Эмине #Эрдоган возглавила первое заседание Консультативного совета #ООН по нулевым отходам. В него входят 13 экспертов и политиков, которые делятся передовым опытом в продвижении местных и национальных инициатив по безотходному производству / Others
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