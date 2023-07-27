Эмине Эрдоган: достижение нулевого уровня отходов зависит от каждого из нас.

27 июля первая леди Турции Эмине Эрдоган возглавила первое заседание Консультативного совета ООН по нулевым отходам. В него входят 13 экспертов и политиков, которые делятся передовым опытом в продвижении местных и национальных инициатив по безотходному производству. #ООН #Эрдоган #Турция