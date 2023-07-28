Какие новые образцы военной техники представили в Стамбуле на IDEF’23

Первая баллистическая ракета турецкого производства, новейшая беспилотная боевая машина и первый в истории страны гидролокатор. Это некоторые из десятков новинок, которые Турция представила на Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023 в Стамбуле. Военную продукцию для экспорта на мировой рынок также привезли фирмы-разработчики из 55 стран. Стенды выставки изучал журналист ТRТ на русском.