ПОЛИТИКА
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Какие новые образцы военной техники представили в Стамбуле на IDEF’23
Первая баллистическая ракета турецкого производства, новейшая беспилотная боевая машина и первый в истории страны гидролокатор. Это некоторые из десятков новинок, которые Турция представила на Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023 в Стамбуле. Военную продукцию для экспорта на мировой рынок также привезли фирмы-разработчики из 55 стран. Стенды выставки изучал журналист ТRТ на русском.&nbsp;&nbsp;
Какие новые образцы военной техники представили в Стамбуле на IDEF’23 / Others
28 июля 2023 г.
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