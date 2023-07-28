На международной оборонной выставке IDEF’23 в Стамбуле подписан контракт на поставку дизель-генераторных установок для фрегатов MİLGEM. Соглашение касается 6-го, 7-го и 8-го кораблей проекта.

Также подписан контракт на предоставление услуг по классификационному освидетельствованию кораблей класса İSTİF.

Контракт на поставку дизельных генераторов заключен между компаниями TAIS OG, STM İş Ortaklığı Ticari İşletmesi и Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ. Соглашение о классификационном освидетельствовании подписали İşbir Elektrik Sanayi AŞ ile TAIS OG и STM İş Ortaklığı Ticari İşletmesi.

IDEF — четвертая крупнейшая оборонная выставка в мире, она принимает наибольшее количество участников из разных стран. Мероприятие организует Минобороны Турции и Фонд вооруженных сил страны.

На выставке представят широкий спектр отечественных и зарубежных оборонных технологий. В центре внимания в этому году будут последние оборонные разработки Турции и достижения местной промышленности, в выставке приняли участие свыше 1400 компаний из 55 стран.

Первоначально программой MİLGEM предусматривалась постройка для ВМС Турции 12 корветов типа Ada, однако затем было решено заменить в программе следующие после четырех первых корабли этого типа более крупными единицами, разработка которых была начата в Турции — четырьмя фрегатами проекта TF-100 (MILGEM-G) и четырьмя еще более крупными большими фрегатами (эсминцами ПВО) проекта TF-2000 (позднее количество запланированных кораблей проекта TF-2000 увеличено до семи).

Строительство головного корвета F 511 Heybeliada осуществлялось на турецкой военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard с января 2007 года, и корабль был введен в состав турецкого флота в сентябре 2011 года. Второй корвет F 512 Büyükada был сдан ВМС Турции в сентябре 2013 года, третий корвет F 513 Burgazada — в ноябре 2018 года, и четвертый корвет F 514 Kınalıada — в сентябре 2019 года.

В январе 2021-го в Стамбуле на воду был спущен головной фрегат F 515 Istanbul национального проекта ТF-100 в рамках программы MİLGEM -G для ВМС Турции. Тогда на церемонии спуска присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Впереди — работы с оборудованием, приемочные испытания в порту и крейсерские приемочные испытания, после чего корабль будет передан командованию ВМС Турции (ориентировочно в сентябре 2023 года).

Главным подрядчиком проекта выступила турецкая военно-технологическая госкомпания STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret), а также Aselsan и Havelsan. Всего в разработке фрегата участвуют 220 компаний, около 80 из которых — субподрядчики. Фрегат отличается от четырех корветов программы прежде всего тем, что на 70% состоит из материалов и комплектующих местного производства.