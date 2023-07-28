Главный удар украинской армии в рамках продолжающегося контрнаступления сосредоточен на юго-востоке страны, об этом The New York Times на условиях анонимности рассказали два представителя Пентагона.

По словам источников, в операции участвуют тысячи военнослужащих, многие из которых прошли обучение на Западе и до последнего времени находились в резерве. О том, что Украина активизировала военные действие на юге, также пишет Bloomberg.

NYT отмечает, что слова источников подтверждаются сообщениями с линии фронта в Запорожской области, где ведутся артиллерийские бои. Украинская армия сообщает, что постепенно оттесняет российские силы на южном фронте, но без резких прорывов. Продвижение замедляют минные поля, а также работа российской артиллерии и авиации.

Украинские официальные лица уведомили США о том, что ВСУ попытаются продвинуться на юг в направлении города Токмак и далее к Мелитополю. Цель этой операции — перерезать так называемый сухопутный мост между аннексированным Крымом и другими территориями на юге Украины, подконтрольные ВС РФ, или, по крайней мере, продвинуться в этом направлении достаточно далеко, чтобы полуостров оказался в зоне досягаемости украинской артиллерии. Эта операция может продлиться от одной до трех недель.

Представители России сообщали об ожесточенных боях у города Орехов, который находится под контролем Украины, с участием военных, обученных за границей и оснащенных танками и БМП, поставленными странами Запада.

Как отмечает газета Financial Times, неудачи на первом этапе контрнаступления заставили Украину сменить тактику. Военные, с которыми поговорили журналисты FT, описывают первые дни контрнаступления Украины как «хаос». Продвижение военных сопровождалось инцидентами с обстрелами своих собственных подразделений, а попытки атаковать быстро превращались в спасательные операции при встрече с российскими минными полями, противотанковыми ракетами и вертолетами Ка-52. На этом этапе Украина потеряла примерно пятую часть вооружения, предоставленного странами НАТО, указывает FT.

В итоге Киев сменил тактику и перешел от штурмовых действий с бронедесантами к массированному использованию артиллерии, «превосходящей российскую по дальности и точности». Новая тактика позволяет обеспечивать выдвижение передовых групп и добиваться тактических успехов без больших потерь, утверждает газета.