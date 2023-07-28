Ситуация в экономике США последние несколько месяцев вызывает опасения. Несмотря на последний рост фондовых индексов и официальное замедление инфляции причиной для беспокойства стали огромные долги, которые компании наращивали благодаря низким процентным ставкам Федеральной резервной системы. Кризис в банковской сфере привел к тому, что компаниям стало еще сложнее занимать и обслуживать имеющийся долг.

Первые ласточки

Массовые увольнения в сфере высоких технологий, рост процентных ставок, последствия пандемии, кризис в Европе и надвигающаяся рецессия — все это сказалось на финансовых результатах компаний.

За первые шесть месяцев текущего года 55 американских фирм прошли через дефолт — отказ от платежей по процентам или основному телу долга, свидетельствуют данные рейтингового агентства Moody’s. Это на 53% больше, чем общее количество дефолтов за весь 2022 год, когда 36 организаций не смогли выполнить свои долговые обязательства.

Главной причиной резкого роста количества дефолтов по корпоративным кредитам в США стало повышение процентных ставок ФРС, пояснил в разговоре с TRT на русском руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев: «Они меняются самыми агрессивными темпами за последние десятилетия, и такое ужесточение денежно-кредитной политики особенно остро ударило по компаниям с «мусорными» рейтингами. Это компании, которые в эпоху пандемии активно привлекали дешевые инвестиции, и теперь обременены долгами».

Многие брали кредиты с плавающими ставками после того, как ФРС снизила базовую ставку практически до нуля на пике пандемии. Итогом стал платежный шок среди самых слабых эмитентов на кредитном рынке, продолжает собеседник агентства: «Ведь ФРС всего за 14 месяцев подняла диапазон базовой ставки до 5-5,25% годовых, и заемщики получили гораздо более масштабные процентные платежи на фоне замедления экономического роста. И пока ситуация сохраняется таким образом, думаю, мы будем видеть дальнейший рост количества дефолтов по корпоративным долгам».

Отрасли, наиболее сильно пострадавшие в 2023 году — это потребительский сектор, промышленность, финансы и здравоохранение. Как сообщает CNBC со ссылкой на данные S&P Global Market Intelligence, по состоянию на 22 июня было подано 324 заявления о банкротстве, что немного меньше, чем за весь 2022 год, когда их было 374.

Среди них: крупнейшая телекомпания местных видов спорта в США Diamond Sports Group, американская розничная сеть, специализирующаяся на товарах для дома, мебели и специальных товарах Bed Bath & Beyond и одиозная компания Virgin Orbit, предлагающая услуги по запуску малых спутников.

Системные проблемы

Весной этого года аналитики заговорили об угрозе краха экономической системы США и повторения Великой депрессии. Беспокойство вызвало закрытие нескольких банков, которые кредитуют львиную долю организаций. Сначала, 11 марта, обанкротился Silicon Valley Bank (SVB), который обслуживал венчурных предпринимателей.

В администрации президента США Джо Байдена пытались убедить граждан, что финансовой системе страны ничего не угрожает, а налогоплательщики не понесут никаких потерь, но панику это не остановило — инвесторы и вкладчики начали выводить деньги со счетов.

Вслед за SVB из-за системных рисков закрылся американский Signature Bank, один из основных банков для владельцев криптовалют. Руководство пыталось найти покупателя или другое решение, чтобы укрепить свои финансы, но не смогло вовремя осуществить продажу.

А затем разорился и третий крупный банк — First Republic (FRB). 1 мая он перешел под контроль Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), которая согласовала его продажу одному из крупнейших национальных конгломератов JPMorgan Chase.

Закрытие сразу трех крупных банков США вызвало опасения новых ударов по финансовой системе и повторения кризиса 2008 года, который также начался с банкротства банков и падения цен на акции.

Весной коллапса в банковском секторе удалось избежать, но проблема далека от разрешения. Инфляция сказывается на расходах потребителей, а политика роста ставок ФРС значительно тормозит инвестиции бизнеса. Такой инфляции не было в США последние 40 лет, а базовая ставка находятся на самом высоком уровне с 2007 года.

Ранее Банк Америки предупредил, что жесткая кредитная политика ФРС в сочетании с полномасштабной рецессией может привести к корпоративным дефолтам почти на 1 триллион долларов. Согласно анализу Deutsche Bank, общее количество дефолтов по кредитам в США может вырасти до 11,3%.

Ждать ли новых дефолтов

Риски наступления глобального долгового кризиса все более высоки не только в США. По данным Moody’s, 81 компания в мире не смогла справиться с долгами в первом полугодии, и годовой уровень дефолта к июню составил 3,8% по сравнению с прошлогодним глобальным уровнем в 2,8%.

Согласно прогнозам агентства, этот показатель будет расти в течение всего 2023 года и достигнет уровня 4,7% в декабре.

«Это мировая тенденция, — подчеркивает в разговоре с TRT на русском основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина-Озджан. — В США объем проблемных облигаций и долгов увеличился на 360% впервые после пандемии, после 2021 года, и этот рост скорее всего продолжится, и придется ожидать что-то похожее на Великую депрессию»

По словам эксперта, в ближайшие пару лет число американских компаний, которые не смогут выполнить долговые обязательства, может увеличиться на 30-40%. Аналогичная ситуация и в других странах: за последние 10 лет также увеличились долги китайских организаций.

Проблемы есть также и у малого бизнеса по всему миру, который вряд ли сможет в ближайшие 3 года выплатить такое количество долгов, продолжает собеседник TRT на русском: «Это общемировая тенденция, которая ударит по всей мировой экономике. Следует ожидать кризиса в строительстве, сферах недвижимости, нефти, газа, маркетинга и банковской отрасли. Глобальные перемены ожидают всю мировую экономику, за которыми последуют рост цен, снижение уровня жизни населения, изменения в отношении рабочих мест».