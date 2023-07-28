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Украинские военные освободили еще одно село в Донбассе
ВСУ освободили еще одно село в Донбассе — Старомайорское. Видео военных на новой позиции опубликовал Президент Украины Владимир Зеленский. За Старомайорским находятся села Завитне Бажання и Старомлыновка. В последнем размещается опорный пункт второй линии обороны российской армии. #Украина #Старомайорское #Донецкаяобл #освобождение #контрнаступление #война
Украинские военные освободили еще одно село в Донбассе / Others
28 июля 2023 г.
Истории
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