Саммит Россия-Африка прошел в России спустя четыре года после предыдущего — тогда встреча проходила в Сочи, и на ней очень много говорили о «возвращении России на континент». Это неизбежно заставило задуматься о результатах, достигнутых с тех пор, но сделать это объективно оказалось непросто. Можно сказать, что в 2019 был последним спокойным годом для России и всего региона — после этого была пандемия, которая сменилась войной.

«Импульс, данный к работе с Африкой на всех уровнях в 2019 году, не получил должного продолжения и практического воплощения, безусловно, и из-за внешних факторов, влияние которых сложно переоценить. Но, представляется, дело не только в них», — откровенно отмечают авторы доклада, подготовленного международным дискуссионным клубом «Валдай».

Самый говорящий показатель, который сравнивают все аналитики — это, конечно, число гостей на двух саммитах. В 2019 году в Сочи приехали представители 54 стран, 45 из которых были представлены на высшем уровне. Теперь же в петербургском «Экспоцентре» собрались представители 49 стран, из которых 17 лидеров, а также 5 вице-президентов, 4 главы правительства, и один председатель парламента. Снижение представительства прокомментировал даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Во многом это связано с рабочими планами глав государств, — объяснил он. — Но это и неприкрытое наглое вмешательство США, Франции и других государств. Через их диппредставительства были попытки оказать давление на руководство этих стран с тем, чтобы воспрепятствовать их участию в форуме. Это действительно факт. Он совершенно возмутительный».

Несмотря на это, российский лидер Владимир Путин многократно подчеркивал, что у Москвы и африканских столиц во многом сходятся во взглядах на ситуацию в мире.

В самом начале пленарного заседания он решил перечислить имена известных африканских деятелей, боровшихся с колониализмом, — ведь все из тогдашних колонизаторов сейчас критикуют внешнюю политику России.

«Назову имена Патриса Лумумбы, Гамаля Абдель Насера, Нельсона Манделы, Ахмеда бен Беллы, Омара аль-Мухтара, Кваме Нкрумы, Саморы Машела, Леопольда Сенгора, Кеннета Каунды, Джулиуса Ньереры. Мы помним и других африканских борцов за свободу и национальных лидеров африканских стран. Основываясь на принципах справедливости и равенства, они твердо отстаивали для своих народов независимый путь развития, зачастую ценой собственной жизни», — сказал Владимир Путин.

Кстати, дети и внуки некоторых их этих исторических деятелей (дочь первого президента Алжира Ахмеда бен Беллы, сын конголезского революционера Патриса Лумумбы и внучка бывшего лидера ЮАР Нельсона Манделы) тоже стали гостями саммита, чтобы подчеркнуть преемственность.

Цель была ясна: доказать, как 100 лет назад, так и сейчас, крупнейшие мировые державы пытаются навязать более слабым игрокам свою волю. «Естественно, не можем согласиться с заменой международного права так называемым порядком, основанным на правилах, которые некоторые страны сами декларируют, сами же постоянно передергивают, меняют, тасуют. Вообще, непонятно, что это за правила, кем они созданы. Ясно, что они используются отдельными странами в своих корыстных интересах и меняются в силу политической конъюнктуры», — добавил Путин.

Однако один только антизападный нарратив вряд ли может служить основой для долгосрочных отношений — ею должны стать экономические проекты. С ними, как признают все компетентные эксперты, у Москвы дела обстоят не так хорошо. Очевидно, поэтому российским властям пришлось разрешить участвовать в саммите бизнесмену Евгению Пригожину, который после вооруженного мятежа должен оставаться в Беларуси. Фотографии с ним опубликовали даже вполне официозные российские издания, что не оставляет сомнений — глава ЧВК «Вагнера» действительно вполне официально встречался с представителями стран, где ведет активную деятельность — например, ЦАР.

При этом называть Евгения Пригожина локомотивом, который может перенести отношения России и африканских стран на новый уровень, ошибочно, считает российский эксперт по Африке Алексей Целунов.

«Пригожинская экосистема компаний работает в достаточно непрозрачном режиме, в том числе, скорее всего, и для российских властей, и судить о результатах ее экономической деятельности, в том числе о прибыльности и рентабельности, не представляется возможным. Рост торговли с регионом по отдельным направлениям и позициям действительно есть, хотя и незначительный — его зафиксировал даже МВФ. Но сколько тут сознательных усилий, а сколько постковидного восстановления и реактивных действий в условиях санкций? Это вопрос», — сказал эксперт в беседе с TRT на русском.

Не обошли стороной на саммите приостановленную ныне зерновую сделку. О ней на встрече с Владимиром Путиным упомянул президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

«Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны, уделяя при этом внимание всем вопросам, касающимся этой темы», — сказал он на пленарном заседании. — Конечно, необходимо достичь консенсуса по вопросу зерновой сделки, зернового соглашения, как мы его называем, и учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в этом, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов». Высказался на ту же тему и председатель Африканского союза Азали Ассумани.

«Наш континент испытывает серьезное воздействие цен на продовольствие, поэтому мы обращаемся ко всем участникам процесса с большой просьбой — облегчить доставку как украинского, так и российского зерна в наши страны, — заявил Азали Ассумани. — От имени Африканского союза я вновь призываю к мирному сосуществованию между Россией и Украиной, между братскими народами, между народами-соседями, и я буду благодарен, если вы услышите наш посыл и наше обращение».

«Эффект, который сделка оказывала на цены, не могут перебить никакие обещания бесплатно доставить выпавшие объемы зерна, — заключил африканист Алексей Целунов.