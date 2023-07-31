В результате теракта в Пакистане погибли 44 человека

44 человека погибли, более 200 получили ранения в результате теракта во время съезда Исламского общества улемов (JUI-F), которое является одним из партнеров коалиционного правительства страны. Ответственность за взрыв на себя никто не взял, однако полиция установила, что неизвестный террорист-смертник пробрался на собрание и подорвал себя.Согласно статистике Института исследований конфликтов и безопасности, за полгода в стране произошел 271 теракт, в результате погибли 389 человек. #Пакистан #теракт #политика #террорист #смертник #взрыв #жертвы