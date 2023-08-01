Курган Арслантепе на равнине Малатья в Восточной Турции входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. У него глубокая история, насчитывающая свыше 7000 лет.

Ученые полагают, что именно здесь, в 12 км к юго-западу от реки Евфрат, возникло первое в мире государство. ЮНЕСКО включила объект в свой список наследия в июле 2021 года. Насыпь кургана имеет высоту 30 метров. Первые поселения на территории Арслантепе появились между 5000 г. до н.э. и XI веком н.э.

На месте кургана было найдено более 2000 печатей, статуя царя Тархунзы и две статуи льва позднего хеттского периода. Храм кургана датируется 3600-3500 годами до н.э.

Сайт ЮНЕСКО уточняет: Арслантепе «иллюстрирует процессы, которые привели к возникновению на Ближнем Востоке государственного общества и сложной бюрократической системы, существовавшей до появления письменности‎»‎.

На месте кургана были раскопаны металлические предметы и оружие, в том числе самые ранние из известных в мире мечей. Специалисты ЮНЕСКО предполагают, что это свидетельствует о том, что организованный бой становится прерогативой элиты, поскольку мечи характеризовали местных правителей как представителей политической власти.