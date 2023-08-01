Беспилотник ВСУ врезался в «Москва-Сити»?

Новая атака дронов на Москву. В ночь на 1 августа несколько беспилотников были замечены и сбиты средствами ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин. Однако один из них все же попал в здание делового центра Москва-Сити — башню, которую уже атаковали накануне в ночь на 30 июля. В результате поврежден фасад здания, никто не пострадал. Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в атаке на столицу участвовали три украинских БПЛА. Киев не комментирует инцидент. #дроны #москва-сити #атака