ПОЛИТИКА
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Беспилотник ВСУ врезался в «Москва-Сити»?
Новая атака дронов на Москву. В ночь на 1 августа несколько беспилотников были замечены и сбиты средствами ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин. Однако один из них все же попал в здание делового центра Москва-Сити — башню, которую уже атаковали накануне в ночь на 30 июля. В результате поврежден фасад здания, никто не пострадал. Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в атаке на столицу участвовали три украинских БПЛА. Киев не комментирует инцидент. #дроны #москва-сити #атака
атака / Others
1 августа 2023 г.
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