ПОЛИТИКА
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В Батуми протестовали против прибытия лайнера с российскими туристами
Российский круизный лайнер «Астория Гранде», прибывший в порт Батуми, встретили акцией протеста. Активисты требовали, чтобы судно вернулось обратно в Россию. Они также не пропустили в порт автобус, который приехал забрать российских туристов. Сам автобус закидали бутылками и яйцами. В результате стычки протестующих с полицией были задержаны 9 человек. #Батуми #АсторияГранде #Россия
Российский круизный лайнер «Астория Гранде», прибывший в порт Батуми, встретили акцией протеста. Активисты требовали, чтобы судно вернулось обратно в Россию. Они также не пропустили в порт автобус, который приехал забрать российских туристов. Сам автобус закидали бутылками и яйцами. В результате стычки протестующих с полицией были задержаны 9 человек. / Others
1 августа 2023 г.
Истории
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