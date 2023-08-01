В Батуми протестовали против прибытия лайнера с российскими туристами

Российский круизный лайнер «Астория Гранде», прибывший в порт Батуми, встретили акцией протеста. Активисты требовали, чтобы судно вернулось обратно в Россию. Они также не пропустили в порт автобус, который приехал забрать российских туристов. Сам автобус закидали бутылками и яйцами. В результате стычки протестующих с полицией были задержаны 9 человек. #Батуми #АсторияГранде #Россия