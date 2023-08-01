Украина восстановила практически все предприятия тепловой генерации, которые были повреждены в результате атак ракетами и дронами осенью-зимой. Об этом заявил вице-премьер, министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков.

«‎‎Предприятия тепловой генерации восстановлены практически на 100%. Параллельно работаем над обеспечением резервных мощностей на случай возникновения форс-мажорных ситуаций», — написал политик в Facebook.

Вице-премьер добавил, что из 700 поврежденных объектов теплоснабжения Украина восстановила более 65%. Сейчас уровень подготовки объектов ЖКХ к новому отопительному сезону составляет около 60%, уточнил политик.

Ранее глава украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко предупредил, что предстоящий отопительный сезон 2023/24 будет непростым.

Эксперт рекомендовал украинцам запастись топливом для работы электрогенераторов. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал жителей страны не убирать далеко обогреватели в грядущую зиму.

Как ранее писал TRT на русском, в декабре 2022 года США направили Украине энергетическое оборудование на сумму около $13 млн. Общий размер помощи в рамках энергетического проекта США — $53 млн. Президент Джо Байден объявил об этой программе в ноябре после того, как Украина попросила трансформаторы и генераторы, а также системы ПВО.