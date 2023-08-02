Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), известная своим негативным отношением к иммиграции, исламофобией и евроскептицизмом, вовсю готовится к выборам в Европарламент (ЕП), которые пройдут в июне 2024 года, и выборам в бундестаг, намеченным на 2025-й. В Магдебурге прошел трехдневный съезд партии, на котором руководство АдГ заявило о готовности сотрудничать со всеми политическими силами страны, кроме «Зеленых». Рейтинг АдГ в последнее время стремительно растет. Немецкие власти, вначале игнорировавшие партию, теперь хотят запретить ее.

Подготовка к выборам

На партийном съезде в Магдебурге «Альтернатива для Германии» пока определились с 15 кандидатами, которые имеют шансы стать евродепутатами. Необходимо предложить еще столько же. При этом о своем желании попасть в ЕП заявили в общей сложности 150 делегатов из 600, присутствовавших на заседании.

Известно также, что возглавит правопопулистов в Европейском парламенте политик из Саксонии Максимилиан Кра, который недавно перешел из Христианско-демократического союза (ХДС) в «Альтернативу».

Начиная с выборов 2019 года, руководство АдГ ставит вопрос о видоизменении ЕП. В этот раз на съезде в Магдебурге сопредседатель Алис Вайдель потребовала «демонтажа компетенций ЕС», имея в виду ограничение прав Комиссии ЕС. Она также заявила, что в современной Германии невозможно проводить политику без участия «Альтернативы».

Молодые и нерукопожатные

АдГ — молодая партия, ее основали в феврале 2013 года. После первых результатов на выборах попасть в бундестаг правые не смогли, решив сосредоточиться на внедрении в местные органы власти. И преуспели в этом.

На фоне падения рейтинга блока ХДС/ХСС, находившегося у власти, влияние правых евроскептиков стало расти. Уже в 2014 году они с ходу набрали 9,7% голосов на выборах в земельный парламент Саксонии, 10% в Тюрингии, 12% в Бранденбурге и получили 7 из 96 возможных мест в Европарламенте.

Вначале они эксплуатировали лозунги о выходе из еврозоны. Немецкие власти решили не обращать внимания на правопопулистов, поскольку были уверены, что они быстро сойдут с политической сцены. Но правительство ошиблось — правопопулисты нашли свою нишу на немецком политическом поле.

В 2015 году грянул миграционный кризис. К тому времени в АдГ умеренных лидеров, призывавших спокойнее относиться к мусульманам и иммигрантам в частности, заменили на жестких критиков миграционной политики правительства.

Используя грубую риторику и популистскую идеологию, а также пытаясь играть на страхах населения, в 2017-м году АдГ впервые попала в бундестаг. Сейчас она представлена во всех ландтагах 16 федеральных земель. У нее 83 места в бундестаге, это вторая по величине оппозиционная сила в ФРГ после оппозиционного блока ХДС/ХСС, и она опережает каждую из партий, входящих в правительственную коалицию.

«Рейтинг популярности АдГ продолжает расти, составляя 22%. Это новый максимум для партии. Блок ХДС/ХСС опережает ее на 4%», — пишет немецкий журнал Focus.

Наибольшей популярностью правопопулисты пользуются в восточных землях Германии. На местных выборах в Бранденбурге, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии партия набирала свыше 20% голосов.

При этом в состав правительства федеральных земель партия ни разу не входила. «Альтернатива» считается нерукопожатной из-за правого крыла партии, придерживающегося неонацистских взглядов. Среди других политических сил Германии существует негласное правило не вступать с АдГ ни в какие коалиции.

От него отступили лишь однажды, в 2020 году. Это едва не привело к тяжелому политическому кризису. В Тюрингии голоса депутатов от АдГ помогли ХДС сделать премьером представителя «свободных демократов» Томаса Кеммериха. Когда об этом узнали местные СМИ, разгорелся скандал. Кеммерих ушел в отставку, а вместе с ним и лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, считавшаяся преемницей канцлера Ангелы Меркель.

Запретить нельзя оставить

До определенного момента немецкие власти вели себя так, будто «Альтернативы» вообще не существует. Однако по мере роста популярности правопопулистов в Германии отношение к ним стало меняться. Особенно обеспокоила правительство страны первая в истории победа на выборах ландрата — руководителя администрации — в Тюрингии. В конце июня юрист Роберт Зессельман от АдГ набрал 52,8% голосов.

А уже через неделю представителя «Альтернативы для Германии» Ханнеса Лота выбрали бургомистром небольшого города Рагун-Йесниц в федеральной земле Саксония-Анхальт.

В Германии заговорили о возможном запрете АдГ, которая последние несколько лет находится под наблюдением спецслужб. Финансируемый бундестагом Немецкий институт по правам человека (DIMR) выпустил доклад историка Хендрика Кремера под названием «Почему АдГ может быть запрещена».

В публикации ученый призывает немецкие власти и общество «осознать исходящую от АдГ опасность», подчеркивая, что «партия нарушает конституцию страны, так как систематически действует для реализации своих расистских и правых экстремистских целей».

В результате канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил перед главами МВД и Ведомства по охране конституции задачу о поиске легальных способов запретить деятельность партии на всей территории страны.

Приход к власти вряд ли возможен

В стране уже несколько раз предпринимались попытки ограничить партии. В 2003 и 2016 годах пытались запретить ультраправую Национал-демократическую партию (НДП), несмотря на то, что особой роли на политической сцене Германии она не играла. Однако Конституционный суд посчитал, что для запрета недостаточно оснований. «Вообще запретить партию, согласно немецкому законодательству, сложно. Единственный успешный пример — запрет Коммунистической партии Германии в ФРГ в 60-е», — пояснил TRT на русском старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

В случае усиления позиций АдГ могут ухудшиться отношения Германии с другими государствами.

«Антитурецкая и антимиграционная позиция немецких правых партий осложняет диалог со странами исламского мира. АдГ связана с более радикальными партиями «Про Кельн», «Про Берлин», «Про Германия», «Европейцы против исламизации Старого света», которая в разгар миграционного кризиса устраивала многотысячные демонстрации. В Лейпциге доходило до 60 тысяч человек», — отмечает Александр Камкин.

По словам германиста, приход «Альтернативы» к власти вряд ли возможен. Однако, как добавил эксперт, в нынешней политической ситуации, когда все стремительно меняется, нельзя полностью исключать, что АдГ сможет выбиться в лидеры, получив до 20% голосов по всей стране. «В случае углубления экономического кризиса люди будут голосовать против мейнстрима. Однако если политическая, социальная и экономическая ситуация в стране останутся неизменными, то у АдГ довольно мало шансов стать лидером», — уверен эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России, эксперт РСМД Артем Соколов.

«Разрыв в опросах общественного мнения между АдГ и лидером — партией ХДС — сокращается. Однако вряд ли в ближайшее время мы увидим новые крупные перемены в социологии. Наступил период каникул и отпусков, и, если не произойдет экстраординарных событий, рейтинги сохранятся примерно на этом же уровне до осени», — указал специалист в комментарии TRT на русском.

По его мнению, во многом рост популярности АдГ связан с тем, что немцы «недовольны работой правительства Олафа Шольца, которое не может справиться с кризисными явлениями в экономике».

Германист считает, что немецкие власти не оставят попытки ограничить деятельность партии с помощью правовых мер. В частности, с помощью давления со стороны МВД и Ведомства по охране конституции.