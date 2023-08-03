ПОЛИТИКА
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Спидкубер собрал огромный портрет президента Узбекистана из 11 тысяч кубиков Рубика
Мастер скоростной сборки кубика Рубика (спидкубер) Хусан Мирзахабибов создал портрет президента Узбекистана Шавката Мирзиёева площадью 35 м² в честь 66-летия главы государства. На сборку картины из 11 тысяч кубиков ушло 6 часов. Хусан Мирзахабибов — 18-летний спидкубер из Узбекистана, известный в соцсетях. Ранее он уже создавал подобные портреты первого президента Узбекистана Ислама Каримова, футболистов Месси, Роналду и других знаменитостей. #Узбекистан #Ташкент #спидкубер
спидкубер / Others
3 августа 2023 г.
Истории
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