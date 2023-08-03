ПОЛИТИКА
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Каабу омыли водой Замзама и розовым маслом
В Мекке состоялось традиционное омовение Каабы. Ритуал ежегодно проводится в 15-й день месяца Мухаррам (первый месяц исламского календаря). Пол и стены святыни омывают водой из источника Замзам с добавлением розового масла.Церемонией руководит саудовский монарх или кто-то из его доверенных лиц. В ней также могут принимать участие ученые, политические и общественные деятели Саудовской Аравии и зарубежных стран, а также представители дипломатических миссий. #СаудовскаяАравия #Мекка #омовение #мытье #Замзам
Каабу омыли водой Замзама и розовым маслом / Others
3 августа 2023 г.
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