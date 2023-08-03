Турецкий профессор Али Эртюрк, глава Института тканевой инженерии и регенеративной медицины Мюнхенского университета, работает над технологией «прозрачной визуализации» для лечения рака. Об этом пишет TRT World.

Технология позволяет делать клетки, ткани и целые организмы, например, мышей, прозрачными. Разработка открыла новые перспективы в исследованиях лекарств от рака, уточняет издание.

Изобретение, над которым работает профессор Эртюрк, позволило обнаруживать опухоли, которые были слишком малы, чтобы их можно было увидеть раньше.

Ученый стал пионером в области исследований рака, его разработка позволит сканировать органы и ткани с беспрецедентной четкостью и детализацией.

Cancer Research UK, одно из крупнейших в мире исследовательских учреждений по изучению рака, заявило, что новый метод скрининга открыл новую эру в диагностике и лечении рака.

«Благодаря разработанным нами технологиям визуализации мы можем видеть крошечные раковые клетки, чтобы искать новые решения, которые могут уничтожить их, прежде чем они распространятся дальше», — заявил Эртюрк агентству «Анадолу‎»‎.

«Объединив недавно разработанный метод прозрачности с искусственным интеллектом, мы теперь можем проводить исследования, на которые могут уйти годы, за несколько часов», — уточнил профессор.

«Я думаю, что с помощью искусственного интеллекта в ближайшем будущем мы сможем найти более эффективные решения для таких болезней, как рак и болезнь Альцгеймера», — заключил ученый.