Бомбы времен Первой и Второй мировых войн были обнаружены при строительстве терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ) в порту Вильгельмсхафен в Германии. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По данным издания, на строительной площадке саперы обнаружили от 150 до 200 неразорвавшихся бомб, гранат и мин. Из них около 30 необходимо уничтожить на месте.

Из-за боеприпасов строительство терминала затянется на неопределенный срок, заявил главный исполнительный директор компании SeaTerra Дитер Гульдин. Его фирма специализируется на поиске и обезвреживании снарядов.

«Мы нашли все виды боеприпасов: немецкие, из Великобритании, Нидерландов, Франции, разных типов», — заявил Гульдин в интервью NYT.

Газета уточняет: в годы Второй мировой войны в Вильгельмсхафене базировались немецкие военно-морские силы. Это стало причиной того, что порт часто бомбили ВВС США и Великобритании. К 1945 году Вильгельмсхафен стал «свалкой неиспользованных боеприпасов», отмечает издание.

Бомбы тормозят ввод терминала в строй

Терминал по приему СПГ в Вильгельмсхафене стал первым для ФРГ. Через него будет удовлетворяться около 6% потребности Германии в газе.

Первая часть терминала была введена в строй в декабре 2022 года, всего за пять месяцев строительства, что канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «новым мировым рекордом».

Однако теперь возведение других частей терминала придется отложить — разминирование и очищение территории порта от неразорвавшихся боеприпасов займет как минимум несколько месяцев, отмечает NYT. ЕС снизил импорт газа из РФ после ввода начала российско-украинской войны. Это привело к резкому росту спроса на СПГ из США.

В 2021 году общий объем контрактов на поставки американского сжиженного газа в другие страны составлял порядка 13 млн т в год. В 2022 году эта цифра выросла почти в четыре раза — до 51,2 млн т.

Как ранее писал TRT на русском, в июле Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что экономика ФРГ в этом году сократится на 0,3%.

Агентство Bloomberg уточняет: Германия станет единственной страной G7, где по итогам года ожидается падение ВВП. Так, экономика Великобритании, по прогнозам, вырастет на 0,4%, Франции — на 0,8%, Италии — на 1,1% и т.д. Больше всего вырастет экономика США — на 1,8%.