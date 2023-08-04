ПОЛИТИКА
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Для чего России цифровой рубль?
В России уже в этом месяце появится новый вид валюты — цифровой рубль. Пока им будут пользоваться в тестовом режиме — с участием около 10-ти банков. Главное его отличие от привычных средств оплаты в том, что все операции с новой валютой контролируются Центробанком. Для чего России понадобился цифровой рубль и в чем его особенности? Об этом ТRТ на русском рассказал Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ. #россия #цифровойрубль #валюта
рубль / Others
4 августа 2023 г.
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