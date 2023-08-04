ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Бывший заключенный: Гуантанамо – это военная лаборатория для экспериментов над мусульманами
Пытки заключенных-мусульман были обычной практикой в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе. Об этом рассказал бывший узник из Йемена Мансур Адайфи, который провел в Гуантанамо 15 лет. По его словам, он попал туда из-за сходства своего имени с именем человека, подозреваемого в терроризме. Адайфи также рассказал, что охранники часто провоцировали мусульман, подкладывая Коран под ноги #гуантанамо #тюрьма #заключенные
пытки / Others
4 августа 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us