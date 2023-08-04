Бывший заключенный: Гуантанамо – это военная лаборатория для экспериментов над мусульманами

Пытки заключенных-мусульман были обычной практикой в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе. Об этом рассказал бывший узник из Йемена Мансур Адайфи, который провел в Гуантанамо 15 лет. По его словам, он попал туда из-за сходства своего имени с именем человека, подозреваемого в терроризме. Адайфи также рассказал, что охранники часто провоцировали мусульман, подкладывая Коран под ноги #гуантанамо #тюрьма #заключенные