Турция считает неприемлемой попытку лиц, связанных с террористической организацией РПК, насильственно проникнуть в здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге и вести террористическую пропаганду с символикой организации. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции. В последние годы формирования, связанные с РПК, все чаще осмеливались применять насилие, особенно в Европе, а также вести террористическую пропаганду, врываясь в здания различных международных организаций.

«Разрешение РПК свободно осуществлять свою деятельность, в частности пропаганду под маской свободы выражения мнений и собраний в европейских странах, подталкивает организацию к подобным незаконным и агрессивным действиям», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД страны наполнили, что официальные лица Турции неоднократно предупреждали о демонстрациях и действиях членов террористической организации РПК перед зданием Совета Европы.

«Это агрессивное действие еще раз показало, что РПК представляет угрозу общественному порядку и безопасности любой страны, где она функционирует. В этом контексте мы еще раз повторяем наш призыв прекратить деятельность террористической организации РПК по пропаганде, финансированию и привлечению новых членов в Европе», — говорится в заявлении МИД Турции.