Таджикистан присоединится к Объединенной энергетической системе (ОЭС) Центральной Азии в апреле 2024 года. Об этом заявил министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума.

«‎Наша часть состоит из двух компонентов: западная система готова к подключению, есть проблемы с северной, так как зимой этого года был большой расход электроэнергии… Таджикистан присоединится к Объединенной энергосистеме Центральной Азии в апреле 2024 года, к этому времени будут готовы оба компонента‎», — заявил министр.

Политик уточнил: линия электропередач (ЛЭП) на западе Таджикистана, мощностью в 500 кВ, подключат к ОЭС в ближайшие дни. Северную ЛЭП подключат позже. По словам чиновника, на работу с этой линией «‎пришлось потратить еще больше времени, так как потребность в электроэнергии возросла этой зимой и в Таджикистане, и в Узбекистане‎»‎.

«‎‎И с учетом нагрузки этой зимой пришлось больше времени работать на этом участке», — добавил Джума.

Объединенная энергосистема Центральной Азии была создана в 1960-е- 1970-е годы. Она включает четыре современных государства: Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и прилегающие к ним пять областей на юге Казахстана.

Ранее заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джамшед Шоимзода анонсировал, что страна полностью подключится к единому энергокольцу Центральной Азии в начале 2023 года.

«‎‎На реализацию данного плана влияет множество факторов — таджикская сторона при этом уделяет особое внимание безопасности и стабильности работы единой системы», — уточнил замминистра.

По его словам, это связано с аварией в начале 2022-го в едином энергетическом центре Центральной Азии. В результате инцидента большая часть Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана осталась без электричества.

Как ранее писал TRT на русском, в 2024 году Кыргызстан импортирует свыше 3 млрд киловатт электроэнергии. Республика закупит до 2 млрд киловатт-часов электроэнергии из Туркменистана, 1,5 млрд — из России и еще часть из Казахстана.