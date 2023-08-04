Турция и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики. Бишкек планирует привлечь турецкие инвестиции в проект строительства в республике малых и средних гидроэлектростанций (ГЭС). Об этом заявил посол Кыргызстана в Анкаре Руслан Казакбаев на встрече с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

Основной темой встречи стали потенциальные инвестиции в проекты малых и средних ГЭС.

«‎‎Посол Казакбаев подробно рассказал о потенциале Кыргызстана в области гидроэнергетики и отметил благоприятную законодательную базу, способствующую привлечению инвестиций»‎, — говорится на сайте МИД республики.

Дипломат призвал турецкую сторону оказать политическую поддержку проекту малых и средних ГЭС. Для этого Бишкек призывает привлечь «‎‎турецкие компании с их капиталом и передовыми технологиями для развития энергетического сектора Кыргызстана».

Посол также заявил об энергетическом проекте "CASA-1000" и отметил, что Бишкек сможет экспортировать электроэнергию.

Руслан Казакбаев также напомнил о вложениях турецких компаний в добычу золота в Кыргызстане. Бишкек рассчитывает привлечь больше турецких фирм в проект «‎Кумтор»‎.

Министр Байрактар заявил, что Турция заинтересована расширять сотрудничество в области энергетики с Кыргызстаном. Дипломат подчеркнул, что сфера возобновляемых источников энергетики, в частности строительство малых и средних ГЭС, может стать хорошей основой для совместных проектов.

По его словам, Турция запросила соответствующую информацию у кыргызской стороны для распространения среди турецких бизнес-кругов.

По итогам встречи стороны договорились, что проведут взаимные визиты глав энергетических министерств Кыргызстана и Турции.

Как ранее писал TRT на русском, президент Кыргызстана Садыр Жапаров назвал майнинговые фермы выгодными для страны. Политик отметил, что летом республика вырабатывает достаточно электричества. Поэтому власти страны разрешают майнинг криптовалюты на тех участках, где позволяет мощность.