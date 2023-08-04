Национальная разведывательная организация (MİT) Турции нейтрализовал главного курьера РПК Йылмаза Байрама, кодовое имя Агит Гевер. Операция прошла в иракском Синджаре.

Турецкие власти используют термин «нейтрализовать», подразумевая, что террористы сдались, были убиты или задержаны.

Байрам поставлял оружие и боеприпасы членам террористической организации. Также он считается одним из основателей YPŞ — организации РПК, ответственной за теракты в Турции.

Источники «‎Анадолу»‎ в силовых структурах уточняют: террорист присоединился к РПК в 2010 году.

Байрам участвовал в нападениях на силы безопасности и мирных жителей в Хаккари на юго-востоке Турции в период с 2011 по 2016 год. Также он ответственен за нападения в Синджаре и Соране на севере Ирака и в Хасеке, Румейлане и Камышлы на севере Сирии.

В ходе своей более чем 35-летней кампании террора против Турции РПК, внесенная в список террористических организаций Турцией, США и ЕС, несет ответственность за гибель не менее 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев.