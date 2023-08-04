За последние полтора года в Узбекистане было удалось 8 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба президента республики со ссылкой на селекторное совещание глав регионов Узбекистана.

На увеличение количества рабочих мест повлияло то, что в 2022-2023 годах в Узбекистане реализовали 322 инвестиционных проекта на $240 млн.

Также чиновники обсудили динамику прямых иностранных инвестиций в Ташкентскую область. Объем таких инвестиций за 2022 год вырос на 135% и достиг отметки в $480 млн.

Госслужащие также говорили о занятости населения республики. Власти решили помочь самозанятым лицам в переходе к предпринимательской деятельности в малом и среднем бизнесе. Также в республике планируют ввести систему бизнес-инкубаторов и акселераторов на основе японского опыта.

Как ранее писал TRT на русском, в Узбекистане в 2023 году число местных авиаперевозчиков увеличилось до восьми. В течение первых шести месяцев этого года были созданы и начали свою деятельность компании Centrum Air, Silk Avia, Asia Union Airlines и Tashkent Air.

Ранее в стране работали четыре компании: национальная Uzbekistan Airways, Qanot Sharq, Panorama Airways и Humo Air. По данным Минтранса, сегодня они выполняют 93 регулярных рейса в неделю по местным направлениям.

За прошедшие 6 месяцев 2023 года со стороны Uzbekistan Airways и вновь созданных авиакомпаний-резидентов в Узбекистан были ввезены 17 самолетов.