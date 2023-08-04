Министр обороны РФ Сергей Шойгу просил руководство КНДР увеличить поставки оружия России, заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, визит Шойгу в Пхеньян в конце июля был посвящен этому вопросу.

«Наша информация указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с [Северной Кореей], например, через закупку у нее артиллерийских боеприпасов», — уточнил чиновник.

Кирби подчеркнул: любая сделка по поставкам оружия между РФ и КНДР нарушит ряд резолюций Совета Безопасности ООН. Представитель совета нацбезопасности утверждает, что власти РФ обращаются за оружием к КНДР и Ирану. Также, по его словам, Москва «пыталась обратиться к Китаю, чтобы получить поддержку для своей военной машины».

Агентство Bloomberg отмечает: РФ хочет приобрести у КНДР 152-мм артиллерийские снаряды, совместимые с вооружением советских времен. По данным издания, Пхеньян обладает миллионными запасами этого типа боеприпасов.

Военные аналитики, опрошенные газетой Financial Times, отмечают: у КНДР есть баллистические ракеты малой дальности, напоминающие российские ракеты «Искандер».

В июне США заявили, что Северная Корея поставляла снаряды, которые якобы шли для снабжения ЧВК «‎Вагнера»‎.

Во время визита в Пхеньян Шойгу передал руководителю КНДР Ким Чен Ыну послание президента РФ Владимира Путина. В этом письме российский лидер поблагодарил корейскую сторону за «непоколебимую поддержку» российской «специальной военной операции» (так власти РФ называют войну в Украине). Глава Минобороны России также пообещал укреплять военные связи с Северной Кореей, сообщал ТАСС.

Как ранее писал TRT на русском, глава КНДР представил Шойгу северокорейские беспилотники. Политики посетили в Пхеньяне выставку военной техники, приуроченную к 70-летию окончания Корейской войны — КНДР считает, что одержала победу в этом конфликте. Северокорейские беспилотники, представленные на выставке, напоминают внешне американские RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.

В 2023 году Россия увеличила поставки зерна в Северную Корею. Это произошло на фоне сообщений о нехватке продовольствия в КНДР из-за того, что Ким Чен Ын закрыл границы страны в 2020 году, во время пандемии коронавируса.