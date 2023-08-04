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В Кыргызстане запустили месторождение угля после 12 лет простоя
Республика возобновила добычу угля на месторождении Жыргалан, приостановленную в 2012 году
В Кыргызстане запустили месторождение угля после 12 лет простоя
В Кыргызстане запустили месторождение угля после 12 лет простоя / Others
4 августа 2023 г.

В Кыргызстане после 12 лет простоя возобновили добычу каменного угля на месторождении Жыргалан в Иссык-Кульской области, сообщает пресс-служба кабмина республики.

Председатель кабмина Акылбек Жапаров отметил: Жыргалан простаивал более 12 лет. Однако весной 2022 года президент страны Садыр Жапаров поручил запустить добычу угля. Месторождение будет обеспечивать город Каракол и близлежащие районы углем в зимнее время.

Чиновник также уточнил, что запуск Жыргалана позволит снизить нагрузку на месторождение Кара-Кече, а также сэкономить средства, которые ранее направлялись на перевозку угля с месторождения Кара-Кече в город Каракол и близлежащие районы.

Сейчас на Жыргалане добывают 100-120 тонн угля в сутки. Потребность в зимний период города Каракол, а также Тюпского, Джети-Огузского и Ак-Суйского районов — 12 тыс. тонн угля. В пресс-службе кабмина отметили, что потребность этих районов в твердом топливе «будет полностью обеспечена каменноугольным месторождением Жыргалан‎»‎.

Во времена СССР на месторождении добывали по 80-100 тыс. тонн угля в год. Разведанные запасы оцениваются примерно в 18 млн тонн.

В июле 2007 года владельцем 71% акций шахты стал Садыр Жапаров, тогда еще депутат парламента Кыргызстана. В сентябре 2012 года на месторождении произошел пожар, после которого добычу угля здесь прекратили.

Как ранее писал TRT на русском, Бишкек и Анкара обсуждают сотрудничество в строительстве малых и средних ГЭС. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара заинтересована сотрудничать с Кыргызстаном в области энергетики. Возведение гидроэлектростанций может стать хорошей основой для совместных проектов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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