Турция намерена перерабатывать в муку российское зерно, которое будет направляться через Черное море в республику, для дальнейшей отправки в страны Африки. С таким утверждением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы с Россией находимся на одной стороне. Мы будем перерабатывать в муку то зерно, которое Россия будет поставлять через коридор в Черном море, после чего эта мука будет отправляться в беднейшие страны Африки и развивающиеся страны», — сказал турецкий президент. При этом Анкара, отметил Эрдоган, продолжает поддерживать хорошие отношения с африканскими странами.

Турецкий лидер также отметил, что прекращение поставок урана из Нигера во Францию можно считать возмездием за многие годы несправедливости со стороны Парижа к африканцам.

«Безусловно, Франция делает это не впервые, в мировой истории известно то, что они делали в Алжире, Руанде и Мали. Африканцы это хорошо знают. Теперь же поставки золота и урана во Францию полностью приостановлены. Это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран», — заявил Эрдоган журналистам в Стамбуле после пятничной молитвы. В среду состоялся первый более чем за пять недель телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Эрдоганом. Лидеры договорились о подготовке возможной встречи, обсудили развитие торгово-экономических связей Москвы и Анкары, реализацию проектов в энергетике и сотрудничество в туристической отрасли. Путин подчеркнул, что Россия настроена на взаимодействие с Турцией и другими заинтересованными странами в проработке вариантов поставок своего зерна нуждающимся государствам. Эрдоган, в свою очередь, заверил, что Турция продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы.