Власти Казахстана провели бизнес-форум с Афганистаном, чтобы придать новый толчок экономическому взаимодействию двух стран. И это притом, что Астана и сейчас один главных торговых партнеров Кабула, который с отрывом обгоняет других сильных игроков региона — Россию и Узбекистан.

«Афганистан для Казахстана выступает приоритетным рынком сбыта муки, на который приходится 70% от общего объема экспорта муки. В настоящее время мы видим тренд на диверсификацию экспортной корзины. По нашим расчетам, Казахстан имеет экспортный потенциал поставок в Афганистан на сумму $500 млн по товарам пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной отраслей», — сообщил на форуме заместитель премьера и министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин.

На сегодняшний день товарооборот Казахстана с Афганистаном составляет около $1 млрд, в то время как у России этот показатель достигает лишь около $170 млн, а у Узбекистана – порядка $670 млн.

При этом, как отметил вице-премьер Жумангарин, Астана твердо намерена увеличить товарооборот с Афганистаном еще в три раза — до $3 млрд. Возможности для этого есть — в этом году Торговый дом Казахстане открылся в Герате и есть планы открыть аналогичное представительство в Казахстане.

«Доля Афганистана в казахстанском импорте пока слишком мала, — заявил на форуме министр торговли и промышленности во временном правительстве Афганистан Алхадж Нуриддин Азизи. — Мы экспортируем сухофрукты, ковры, камни, минералы, и мы готовы работать для увеличения показателей».

Казахстан же рассматривает Афганистан не только как покупателя, но и как важного транзитера. «Мы получили стопроцентные гарантии того, что наши машины могут двигаться в Пакистан. Пакистан — это рынок, где живет уже 220 млн человек, а мы с Пакистаном торгуем еле-еле на $70 млн. То есть потенциал просто никаким образом не используется», — заявил министр торговли и интеграции Казахстана.

Наконец, сотрудничество Казахстана и Афганистана полезно для других стран региона.

«Сегодня Туркменистан заинтересован в развитии перевозок по своей территории и готов предоставить скидку — преференциальный транзитный тариф по своей территории, — добавил Жумангарин. — Это направление может стать альтернативным маршрутом отправки, в первую очередь, для мукомольной продукции. Для этих целей единый оператор продвижения экспорта несырьевых товаров QazTrade обеспечит удешевление доставки отечественных товаров до станции Болашак (на границе с Казахстаном — TRT на русском). Одновременно мы упрочили договоренности с Узбекистаном по предоставлению льготных условий на транзитные ж/д перевозки по территориям наших стран, чтобы муку и зерно в Афганистан мы поставляли на паритетной основе».

Однако главным итогом бизнес-форума все же стало подписание торговых контрактов — их общий объем оценивается более чем в $190 млн.

Бизнесмены заключили 15 договоров на поставку сельхозпродукции, муки и растительного масла (9 из 15 контрактов приходятся на поставку масла), а также Меморандум о сотрудничестве между Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур (Казахстан) и Балхским союзом дилеров масла (Афганистан).