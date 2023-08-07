В Грузии ликвидируют последствия оползня

В Грузии сотрудники экстренных служб разбирают завалы после схода оползня в Шови 3 августа. Сообщается, что погибли 18 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести. Повреждены мосты, дороги и туристические коттеджи. По предварительным данным, с гор сошло более 5 млн куб. м земли. 7 августа в стране объявлен день траура. #Грузия #Шови #Они #оползень #последствия