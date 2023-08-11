ПОЛИТИКА
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Где находится самый большой в мире природный аквариум с карпами?
Балыклы-Гёль, или бассейн пророка Ибрахима, в Шанлыурфе — одна из главных достопримечательностей юго-востока Турции. Его длина 150, а ширина 30 м. Водоем считается самым большим природным аквариумом в мире — там водятся карпы. Также он имеет важное значение для трех монотеистических религий. Согласно легенде, именно здесь пророк Ибрахим (Авраам) был брошен в огонь царем Нимродом #trtнарусском #аквариум #карпы #балыклыгель #шанлыурфа #бассейнибрагима #турция #трт #новости
карпы / Others
11 августа 2023 г.
Истории
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