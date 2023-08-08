Хакерские группы ScarCruft и Lazarus, связанные с правительством КНДР, взломали систему одного из ведущих ракетно-космических предприятий России «НПО машиностроения». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на выводы американской компании в области кибербезопасности Sentinel One.

Издание уточняет: хакеры получили доступ в конце 2021 года, он сохранялся у них как минимум до мая 2022 года. Sentinel One узнала о взломе из-за утечки в «НПО машиностроения»: один из сотрудников компании случайно слил внутреннюю переписку во время попытки самостоятельно расследовать взлом.

По данным Reuters, северокорейские хакеры получили доступ к электронной почте сотрудников «НПО машиностроения». При этом пока неизвестно, удалось ли хакерам украсть какую-либо чувствительную информацию. Агентство отмечает: спустя несколько месяцев после взлома руководство КНДР объявило о ряде изменений в программе баллистических ракет. Однако нет прямого подтверждения, было ли это связано со взломом, уточняет издание.

«Инцидент показывает, как изолированная страна нацеливается даже на своих союзников, таких как Россия, в попытке получить критически важные технологии», — констатирует Reuters.

Хакеры приносят прибыль властям КНДР

По даннымThe Wall Street Journal (WSJ), за последние пять лет хакеры из Северной Кореи украли более $3 млрд в результате криптоатак. Чиновники США заявили газете, что похищенные средства хакеры передают правительству Пхеньяна.

Эти деньги помогли властям КНДР профинансировать около 50% программы КНДР по запуску баллистических ракет, уточнили собеседники WSJ.

Северокорейские хакеры не единственные в регионе, кто оказался замешан в скандале со взломами оборонных систем. Как пишет The Washington Post (WP), китайские хакеры сумели получить доступ к секретным оборонным сетям в Японии. Доступ сохранялся как минимум с 2020 года. Издание уточняет: благодаря взлому официальный Пекин был осведомлен о военных возможностях и планах Токио.

Как ранее сообщал TRT на русском, в конце июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил КНДР на мероприятии в честь 70-й годовщины окончания Корейской войны. Пхеньян полагает, что победил в этом конфликте. Это был первый визит российского чиновника такого уровня в Северную Корею после распада СССР.

Во время поездки в Пхеньян Шойгу просил руководство КНДР увеличить поставки оружия России, утверждает представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Чиновник уточнил: любая сделка по поставкам оружия между РФ и КНДР нарушит ряд резолюций Совета Безопасности ООН. По словам Кирби, власти РФ обращаются за оружием к КНДР и Ирану.

Агентство Bloomberg отмечает: интерес РФ к Северной Корее объясняется тем, что Москва хочет приобрести у КНДР 152-мм артиллерийские снаряды, совместимые с вооружением советских времен. По данным издания, Пхеньян обладает миллионными запасами этого типа боеприпасов.