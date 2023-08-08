ПОЛИТИКА
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Похожие на людей медведи живут в китайском зоопарке?
После того, как видео медведя, который стоит на задних лапах, стало вирусным, сотрудникам зоопарка Ханчжоу в Китае пришлось доказывать, что это не человек в костюме. Малайские медведи, их еще называют «солнечными» — это самый маленький вид медведей. Обычно они размером с крупную собаку. Это вымирающий вид, обитающий в тропических лесах Юго-Восточной Азии. #медведь #зоопарк #ханчжоу
медведь / Others
8 августа 2023 г.
Истории
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