Украина вернула из российского плена 22 военных

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Из российского плена вернулись 22 украинца. Сколько удалось обменять россиян, не сообщается. Анкара является посредником в процессе обмена военнопленными между Киевом и Москвой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее называл это «важным шагом для прекращения войны». #Россия #Украина #обмен #военнопленные #плен