ПОЛИТИКА
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Украина вернула из российского плена 22 военных
Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Из российского плена вернулись 22 украинца. Сколько удалось обменять россиян, не сообщается. Анкара является посредником в процессе обмена военнопленными между Киевом и Москвой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее называл это «важным шагом для прекращения войны». #Россия #Украина #обмен #военнопленные #плен
Украина вернула из российского плена 22 военных / Others
8 августа 2023 г.
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