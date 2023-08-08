Турецкие спецслужбы установили личность одного из уничтоженных террористов РПК в ходе операции, проведенной силами безопасности на севере Ирака еще в 2019 году. Им оказалась гражданка Германии Ева Мария Штайгер.

Гражданка ФРГ, которая имела кодовое имя Элефтерай Хамби, была уничтожена вместе с другими террористами РПК в районе населенного пункта Гара на севере Ирака в расположении лагеря террористической организации. Этот объект боевики РПК использовали в качестве узла для проведения шпионажа и последующих диверсий против турецкий военнослужащих.

Известно, что Ева Мария Штайгер вступила в ряды РПК во время учебы в немецком городе Мемминген и в 2018 году переехала из ФРГ в Сирию, где присоединилась к террористам ОНС/РПК. Она не только принимали непосредственное участие в терактах и диверсиях, но выступала в качестве переводчика для главарей РПК на их встречах с другими «иностранцами».

Ранее сообщалось, что на севере Ирака были нейтрализованы другие граждане Германии, принимавшие участие в террористические деятельности РПК: Андреа Вольф, Ута Шнайдербангер, Йоханн Шписс, Якоб Ример, Сара Хандельманн и Михаэль Пансер.

По данным Федерального ведомства по охране Конституции Германии, РПК является самой большой террористической группой в стране, где насчитывает 14,5 тыс. членов. Предполагается, что террористам в прошлом году удалось собрать €16,7 млн ($17,8 млн) в Германии и около €30 млн в Европе с помощью различных фандрайзинговых кампаний.

Согласно отчету, террористическая организация насчитывает 14 500 членов в Германии. С 2013 года 295 наемников, рекрутированных в Германии, вступили в ряды РПК и отправились в северную Сирию и Ирак, где они прошли боевую подготовку. Из них 30 человек погибли, а 150 вернулись обратно в Германию.