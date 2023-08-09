ПОЛИТИКА
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В Сергиевом Посаде взорвался склад пиротехники на заводе
Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. По данным местных властей, пострадали больше 30 человек. Взрывной волной выбило стекла в 20 многоквартирных домах. В некоторых из них снесло межквартирные перегородки. В экстренных службах города утверждают, что происшествие не связано с атакой БПЛА. Взорвался склад пиротехники из-за нарушения технологического процесса. #trtнарусском #сергиевпосад #взрыв #пиротехника #завод #трт #новости #shorts
взрыв / Others
9 августа 2023 г.
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