Момент попадания беспилотника в башню Москва-Сити зафиксировали камеры видеонаблюдения

Взрыв в момент попадания беспилотника в башню IQ Квартал в Москва-Сити зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в холле небоскреба «Федерация». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаки БПЛА 30 июля на Москву и Московскую область «актами отчаяния» на фоне неудачного контрнаступления ВСУ. Киев не прокомментировал инцидент. #Россия #Москва #БПЛА #дрон #взрыв