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Момент попадания беспилотника в башню Москва-Сити зафиксировали камеры видеонаблюдения
Взрыв в момент попадания беспилотника в башню IQ Квартал в Москва-Сити зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в холле небоскреба «Федерация». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаки БПЛА 30 июля на Москву и Московскую область «актами отчаяния» на фоне неудачного контрнаступления ВСУ. Киев не прокомментировал инцидент. #Россия #Москва #БПЛА #дрон #взрыв
Момент попадания беспилотника в башню Москва-Сити зафиксировали камеры видеонаблюдения / Others
9 августа 2023 г.
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