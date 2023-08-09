Россия и Китай провели совместную военно-морскую операцию недалеко от Аляски. Корабли прошли рядом с Алеутскими островами, не заходя при этом в американские территориальные воды. Как заявил сенатор штата Дэн Салливан, в учениях участвовали 11 кораблей. Эта крупнейшая флотилия, которая когда-либо приближалась к США.

Маневры рядом с США

«Это беспрецедентно с точки зрения размера и масштабов деятельности этого совместного военно-морского оперативного соединения России и Китая, работающего в очень тесном сотрудничестве», — прокомментировал произошедшее Салливан и отметил, что сложившаяся ситуация «вызывает беспокойство».

Предыдущий совместный патруль Москвы и Пекина в сентябре 2022 года у Алеутских берегов был значительно скромнее и состоял из семи российских и китайских кораблей. Пентагон ответил тем, что «мобилизовал» четыре эсминца и несколько самолетов P-8 Poseidon.

По словам сенатора, это свидетельство того, что страны «вступили в новую эпоху авторитарной агрессии».

В Минобороны России сухо сообщили, что российские и китайские корабли провели учения в юго-западной части Берингова моря. В ходе совместного патрулирования корабли прошли свыше 2,3 тысячи миль, включая акватории Охотского и Японского морей. Больше ничего в ведомстве пояснять не стали.

The Wall Street Journal со ссылкой на представителя командования ВС США пишет, что пока совместное патрулирование российских и китайских кораблей около Аляски «не воспринимается как непосредственная угроза, но когда-нибудь может ею стать». В беседе с изданием представитель Пентагона предположил, что «сотрудничество между Москвой и Пекином распространяется и на военные операции, помимо помощи Китая России в Украине». Он также считает, что Россия, Китай и Иран «выстраивают ось, чтобы бросить вызов США», а военно-морская операция недалеко от Аляски была проведена «как предупреждение о том, что территория США небезопасна, а также как проверка реакции со стороны Пентагона».

Давнее сближение

Москва и Пекин давно сближаются на международной арене, активно сотрудничают в сфере безопасности, торговли и энергетики. Официально представители двух стран называют отношения между Россией и Китаем «единством, переросшим рамки традиционных союзом и не имеющим аналогов в мировой политике».

В январе 2021 года министр иностранных дел Ван И заявил, что сотрудничество Китая и России «не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела». 4 февраля 2022 года президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин подписали Совместное двустороннее заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, а весной 2023 года они договорились обмениваться высокотехнологичной информацией.

С начала 2023 года резко выросла торговля между Россией и Китаем. За семь месяцев товарооборот увеличился на 36,5%, достигнув 134,1 миллиарда долларов.

При этом позиция Китая по украинскому конфликту, вопреки заявлениям Вашингтона, не носит однозначный характер, а сообщения о поставках серьезных вооружений для нужд российской армии так и остаются не подкрепленными доказательствами. После 24 февраля 2022 года в Пекине однозначно высказывались за переговоры о разрешении конфликта, призывали строго соблюдать гуманитарное право, обеспечивать эвакуацию мирного населения и воздерживаться от риторики, связанной с ядерным вооружением. КНР также оказывает Украине гуманитарную помощь, выступает за соблюдение принципов территориальной целостности и заявляет, что готова «конструктивно сотрудничать с международным сообществом для скорейшего облегчения ситуации и прекращения огня».

Тем не менее Пекин и Москва продолжают развивать сотрудничество в военной сфере, которое, по их официальным заявлениям, «не направлено против какого-либо». С 2005 года Россия и Китай регулярно проводят совместные учения в море, вначале под эгидой Шанхайской организации сотрудничества, а с 2012 года — ежегодно на двустороннем уровне — «Морское взаимодействие».

Наиболее активно в прессе освещались маневры, которые проходили в акватории Восточно-Китайского моря с 21 по 27 декабря 2022 года, военно-морские учения России, Китая и ЮАР в Индийском океане под кодовым названием Mosi во второй половине февраля, маневры Москвы, Тегерана и Пекина с 15 по 19 марта в Оманском заливе, затем совместные учения корветов «Громкий» и «Совершенный» Тихоокеанского флота ВМФ России в Шанхае в июле 2023 года. Тогда военные корабли прошли через воды вдоль восточного побережья Тайваня, а затем мимо японского острова Окинава, где расположена крупная военная база США. Это побудило Японию направить за ними корабли, а Тайвань — еще и самолеты. Тайбэй воспринял это как угрозу с политической точки зрения.

Межведомственный союз

Российская и китайская стороны периодически проводят совместные операции по патрулированию на море, необычным в нынешнем проходе представляется только масштаб — количество кораблей двух флотов, отметил в комментарии TRT на русском китаист Леонид Ковачич. Хотя отношения России и Китая не оформлены в качестве военного союза, сотрудничество двух стран, в том числе в военной сфере, развивается, пояснил Ковачич и предположил, что отсутствие формальных обязательств, которые предполагает военный союз, как раз и является залогом прочности их связей. «Поскольку это не предполагает каких-то взаимных уступок или действий, противоречащих национальным интересам», — резюмировал специалист.

Схожей точки зрения придерживается и директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов: он также отмечает поэтапное развитие военного и военно-технического сотрудничества в течение более десяти лет. «Каждый раз Москва и Пекин находят новые форматы расширения этого взаимодействия, в том числе в разных регионах мира», — пояснил китаист в беседе с TRT на русском. «Представители командования присутствуют на командных пунктах друг друга», — добавил он, говоря об уровне взаимодействия военных в рамках командного звена.

По мнению Маслова, Москва и Пекин считают, что заключение какого-либо формального военного соглашения в военном союзе приведет лишь к эскалации напряженности, поскольку эти отношения расценивались бы как альтернатива существующим политическим и военным объединениям. «В этом плане взаимодействие на уровне ведомств оказывается не менее эффективным, чем взаимодействие на уровне каких-либо межправительственных соглашений», — резюмировал аналитик.