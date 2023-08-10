ПОЛИТИКА
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В Бангладеш из-за вспышки лихорадки Денге в больницах не хватает мест
Число погибших в этом году от лихорадки денге в Бангладеш выросло до 340 человек. Это самый высокий показатель смертности с 2000 года. Из-за вспышки болезни больницы страны оказались переполнены. Пациентов размещают в коридорах. По словам экспертов, пик распространения инфекции наступит в сентябре. #trtнарусском #бангладеш #денге #лихорадка #вирус #смертность #инфекция #shorts #трт #новости
денге / Others
10 августа 2023 г.
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