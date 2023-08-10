Группа турецких ученых вернулась в Турцию после успешного путешествия в составе Национальной арктической научной экспедиции, передает агентство «‎Анадолу»‎.

В течение месяца группа ученых изучала 28 участков Баренцевого моря. В частности, эксперты исследовали погоду и атмосферу арктического региона, а также морскую флору и фауну. Экспедиция проходила на 62-метровом исследовательском судне Polar Xplorer под норвежским флагом.

Проект проходит под эгидой турецкого председательства и при координации Полярного исследовательского центра Marmara Research Center (MAM). Этот центр входит в состав базирующегося в Анкаре Научно-технического исследовательского института Турции (TÜBITAK).

«Июль, когда мы завершили нашу экспедицию, вошел в историю как самый жаркий месяц в мире, если смотреть на средние мировые показатели», — заявил в беседе с «‎Анадолу»‎ руководитель экспедиции Озгун Октар.

«Возможно, к 2030 году в летние месяцы морского льда не останется совсем. Это означает, что места нагула белых медведей будут потеряны», — констатировал ученый.

«Один из самых больших рисков в судоходстве — распространение нефтяного загрязнения на поверхности морей и океанов», — заявила агентству Бурджу Озсой, координатор проекта.

«Уже очень долгое время развиваются технологии, способные бороться с нефтяным загрязнением», — уточнила эксперт.

Встреча с белыми медведями

Во время одного из сборов на 11-й точке станции, расположенной на 80,1 градуса широты, группе пришлось временно приостановить работу — к их исследовательскому судну подошли два белых медведя.

Этих животных все больше привлекает присутствие человека. Это связано с изменением климата: повышение температуры и таяние морского льда влияют на среду обитания белых медведей и источники пищи.

Встреча с медведями вызвала у команды смешанные чувства. Как они сами признаются, многие ощутили острую необходимость понять и смягчить последствия изменения климата для этих видов, находящихся под угрозой исчезновения.

«Их приближение к нашему судну напугало нас. Мы все вышли на мост, соблюдая меры безопасности, чтобы наблюдать за поведением медведей. Они приблизились к самой нижней части корабля, и мы ожидали, что они продвинутся дальше. Однако, скорее всего, запах выхлопа их отпугнул, и они отошли», — уточнил Октар.