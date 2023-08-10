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Нацразведка Турции обезвредила трех террористов ДАЕШ на севере Сирии
В ходе рейда сил безопасности Турции на севере Сирии были нейтрализованы три террориста и изъят запас вооружения
Нацразведка Турции обезвредила трех террористов ДАЕШ на севере Сирии
Фото: AA / Others
10 августа 2023 г.

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) совместно с Сирийской национальной армией провела успешную операцию против террористов ДАЕШ.

В результате были арестованы 3 террориста ДАЕШ, готовившихся к бою, а также изъяты взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы.

В частности: одноразовые ручные противотанковые гранатометы LAW и РПГ, 5 гранат, 5 автоматов АК-47, 2 пистолета Макарова, радиостанция, боеприпасы к РПГ, большое количество патронов.

Отмечается, что террористы были обнаружены в районе проведения сирийской операции «Источник мира».

Турция начала операцию «Источник мира» 9 октября 2019 года для ликвидации террористов на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, обеспечения безопасности границ Турции, содействия безопасному возвращению сирийских беженцев и обеспечения территориальной целостности Сирии.

В итоге операция, проведенная в соответствии с правом страны на самооборону, поддерживаемым международным правом и резолюциями Совбеза ООН, была направлена на создание безопасной зоны, свободной от терроризма, для возвращения сирийцев в районе к востоку от реки Евфрат, который ранее контролировался террористами ОНС/РПК, поддерживаемыми США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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