Власти Польши — главной страны, через которую Украина с начала войны взаимодействует с внешним миром, признали ухудшение отношений с Киевом. Еще около недели назад Мартин Пшидач, руководитель офиса по международной политике в администрации президента Польши, сделал заявление, которое очень не понравилось украинским партнерам. В интервью польским СМИ чиновник заявил, что Украине «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины на протяжении последних месяцев и лет».

Слова чиновника из администрации президента в Варшаве попали в болевую точку и сразу запустили цепную реакцию. МИД Украины сразу же вызвал к себе посла Польши Бартоша Цихоцкого, МИД Польши — посла Украины Василия Зварыча, а затем поведение Киева раскритиковал уже премьер Польши — Матеуш Моравецкий.

«В международной политике, в условиях продолжающейся войны и с учетом огромной поддержки, которую Польша предоставляет Украине, таких ошибок быть не должно», — прокомментировал он вызов польского посла в МИД Украины.

Причины нынешнего кризиса возникли еще весной, когда на фоне разговоров о скорой приостановке «зерновой сделки» (в настоящее время Анкара активно добивается ее возобновления), украинское зерно стало активнее отправляться покупателям транзитом через Польшу, что создало повышенную нагрузку на польскую инфраструктуру и к тому же обрушило внутренние цены. Тогда не только Варшава, но и другие правительства стран Восточной Европы (Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария) ввели временные запреты на транзит украинской агропродукции, беспокоясь о рейтингах — ведь фермеры там представляют организованную политическую силу и весомую часть избирателей.

Однако в ситуацию вмешался Евросоюз, который предложил компромисс: фермерам выделили компенсации, а полный на запрет на ввоз зерна заменили на запрет его реализации на местных рынках.

«Согласно договоренности, эта схема защиты (национальных рынков — TRT на русском) была временной, и ее срок должен закончиться 15 сентября, что не раз обещали чиновники в Брюсселе, — напоминает в своей большой обзорной статье для издания «Европейская правда» глава направления «Региональная безопасность и исследование конфликтов» в фонде «Демократические инициативы» Мария Золкина. — Однако в июле Варшава неожиданно заявила, что в этом случае с 15 сентября вновь введет запрет в одностороннем порядке».

«Либо после 15 сентября будут выработаны механизмы и нормы ввоза сельскохозяйственной продукции, которые сделают невозможной дестабилизацию рынка в Польше, либо правительство Польши сделает это в одностороннем порядке или вместе с нашими друзьями из других стран. Это будет их решение. Мы так или иначе это сделаем», — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Именно это, вместе с опасением нового «эффекта домино» (когда вслед за Польшей аналогичные меры начинают вводить ее соседи — TRT на русском) было первопричиной раздраженных заявлений из Киева, на которые затем ответил Пшидач», — делают вывод украинские журналисты. Речь в данном случае идет о высказывании премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который назвал решение Польши «недружественным и популистским».

Теперь же, когда зерновая сделка и правда приостановлена, наземный маршрут для транспортировки украинского зерна стал попросту безальтернативным. Таким образом, если польские чиновники вновь пойдут на односторонние шаги, Украина просто не сможет экспортировать урожай этого года. Но и Польше будет совсем не просто пойти на уступку — осенью страну ждут выборы в Сейм, и борьба идет очень жестко. Например, бывший премьер страны Дональд Туск, бросивший выбор правящей партии «Право и справедливость» уже успел обвинить оппонентов в связях с ЧВК «Вагнер», наемники которой теперь дислоцируются в Беларуси.

Однако Мария Золкина в своей статье для «Европейской правды» отмечает ряд некорректных моментов, которые проскальзывали в официальной риторике. Так, в реальности украинское зерно весьма успешно покупают другие страны Европы и не только. Доказательство тому — слова польского министра сельского хозяйства и развития села Роберт Телус после онлайн-переговоров 2 августа с министром агрополитики Украины Николаем Сольским. В частности, он отметил, что транзит украинского зерна за последние полгода вырос более чем в два раза. «Это очень хорошая новость для аграриев, ведь зерно с Украины не поступает на польский рынок», — добавил польский чиновник.

К тому не только одна Польша действует так: похожий подход разделяют как минимум пять стран региона. Наконец, вряд ли в Варшаве не обратили внимание, что вызов польского посла в украинский МИД выпал на 1 августа — в День памяти Варшавского восстания 1944 года. Дипломатическая нота, врученная дружественным государством в столь важную дату действительно не способствовала укреплению отношений.

Значение Польши для Украины в последние полтора года действительно трудно переоценить. Хотя Украина также граничит с другими европейскими странами — Словакией, Венгрией и Румынией, именно через Польшу осуществляется львиная доля поставок из-за рубежа. Известно, что практически вся западная военная техника сперва прибывает на аэродром в Жешуве, а практически любая поездка за границу, как для рядового украинца, так и для президента Владимира Зеленского, начинается с поезда в сторону Польши.

«Своевременная системная работа над действительно стратегическим союзом могла мы нивелировать даже нынешние недопонимания, — резюмирует Мария Золкина. — Варшава прекрасно осознает свою роль логистического и дипломатического тыла Украины, но не без оснований считает, что без полноценного участия Польши никакие гарантии Украины не будут возможны».

Тем более, как уверена украинская исследовательница, с затягиванием войны разговор Киева с союзниками все больше будет становиться «жестким и приземленным».

Противоречия Киева и Варшавы также замечают в Москве. Однако не исключено, что ключем к разрешению этого нынешнего кризиса будет достигнута не только благодаря более ответственному подходу соседних стран к высказываниям в адрес друг друга, но и за счет возобновления «зерновой сделки», речь о которой будет идти на встрече президентов России и Турции в конце августа.