ПОЛИТИКА
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Как эвакуируют мирных жителей под обстрелами
Национальная полиция Украины опубликовала кадры эвакуации мирных жителей и их домашних животных из прифронтового города Угледар в Донбассе. На видео попал массированный обстрел эвакуационных машин. Бои за Угледар идут с самого начала войны. Город имеет стратегическое значение благодаря расположению на возвышенности. #trtнарусском #угледар #эвакуация #обстрел #украина #донецкаяобласть #трт #новости
эвакуация / Others
10 августа 2023 г.
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