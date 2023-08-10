ПОЛИТИКА
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В Эквадоре застрелили кандидата в президенты страны
В Эквадоре после предвыборного митинга неизвестный мужчина выстрелил в голову кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсьо. 59-летнего политика доставили в больницу без признаков жизни, где констатировали его смерть. В результате стрельбы ранены несколько человек, в том числе полицейский. Подозреваемого в убийстве застрелили. Президент Эквадора Гильермо Лассо пообещал найти и наказать организаторов преступления. В стране объявлен 3-дневный траур.Первый тур предстоящей президентской гонки намечен на 20 августа.#Эквадор #Кито #убийство #кандидат #президент
В Эквадоре застрелили кандидата в президенты страны / Others
10 августа 2023 г.
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