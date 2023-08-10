ПОЛИТИКА
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Польша в два раза увеличила число военных у границы с Беларусью
Польша в два раза увеличила число военнослужащих у белорусской границы. Теперь их там 2 тыс. человек, основная задача которых — сдерживать беженцев, которые незаконно пересекают белорусско-польскую границу. #trtнарусском #польша #граница #беларусь #польшабеларусь #колючаяпроволока #беженцы #чвквагнер #новостьдня #новости #трт #миграция #мигранты #военные #незаконные #польша2023
польша / Others
10 августа 2023 г.
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