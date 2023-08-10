22-летняя турчанка переплыла Северный пролив

22-летняя Айсу Тюркоглу из Турции переплыла пролив между Северной Ирландией и Шотландией. Она преодолела 40 километров за 11 часов 48 минут и 19 секунд. Кроме того, ранее Айсу Тюркоглу переплыла пролив Ла-Манш между Великобританией и Францией за 16 часов 28 минут. #trtнарусском #турчанка #плавание #переплыла #пролив #северныйпролив #плавчиха #турция #ирландия #шотландия #спорт #трт #новости #новостьдня