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22-летняя турчанка переплыла Северный пролив
22-летняя Айсу Тюркоглу из Турции переплыла пролив между Северной Ирландией и Шотландией. Она преодолела 40 километров за 11 часов 48 минут и 19 секунд. Кроме того, ранее Айсу Тюркоглу переплыла пролив Ла-Манш между Великобританией и Францией за 16 часов 28 минут. #trtнарусском #турчанка #плавание #переплыла #пролив #северныйпролив #плавчиха #турция #ирландия #шотландия #спорт #трт #новости #новостьдня
22-летняя турчанка переплыла Северный пролив / Others
10 августа 2023 г.
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